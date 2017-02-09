هكذا انفجر “مفاعل فرنسا النووي”! (فيديو)

نشرت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، فيديو للحظة انفجار أحد مفاعلي محطة فلامانفيل النووية في فرنسا، وأعلنت شركة “Electricite de France” عن تعليق عمل أحد مفاعلي محطة فلامانفيل النووية شمالي فرنسا بعد وقوع انفجار.

ولفتت الشركة في توضيح للحادث، الذي بقي غامضًا لساعات بعد وقوع الانفجار في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، الخميس 9 شباط، الى أن الحادث وقع في “منطقة غير نووية”، وأنه تمت السيطرة على الحريق، فيما تحدثت مصادر محلية عن إصابة 5 أشخاص باختناق جراء الحريق.

وكما ذكرت الشركة فإن قدرة المفاعل الذي تم تعليق عمله تبلغ 1.3 ميغاواط.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية في دائرة مانش، حيث تقع المحطة، إن الانفجار وقع في مكان بناء المفاعل الثالث للمحطة بسبب عطل فني، مؤكدا أن إيقاف عمل المفاعل رقم 1 في المحطة جاء في إطار إجراءات احترازية.