وكالة: مقتل 5 جنود أتراك في اشتباكات مع “داعش” شمالي سوريا

قالت وكالة دوغان التركية للأنباء،اليوم ، إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب عشرة آخرون بجروح في اشتباكات مع تنظيم “داعش” بشمال سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات وقعت خلال عمليات لانتزاع السيطرة على بلدة الباب السورية (على بعد 30 كلم جنوبي الحدود التركية) من قبضة التنظيم المتشدد.

وذكرت دوغان أن سقوط القتلى والجرحى في اشتباكات اليوم جاء بعد مقتل خمسة جنود في المنطقة ذاتها يوم امس

وكانت مدينة الباب هدفا رئيسا لهجوم القوات التركية المشاركة في عملية “درع الفرات” شمالي سوريا في أغسطس/آب الماضي لإبعاد “داعش” عن الحدود ومنع مقاتلين أكراد (مدعومين من واشنطن) من تحقيق المزيد من المكاسب.

وتقدمت قوات الحكومة السورية كذلك باتجاه الباب من جهة الجنوب لتقترب بذلك من مسلحي المعارضة والأتراك، فيما قالت تركيا إن التنسيق الدولي جار لمنع الاصطدام بالقوات السورية.

المصدر: وكالات