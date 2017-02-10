تثبيت توم برايس وزيرا للصحة في الولايات المتحدة

ثبت مجلس الشيوخ الاميركي بغالبية ضئيلة اليوم توم برايس الجمهوري المعارض للاجهاض ولاصلاح الضمان الصحي المعروف باسم “اوباماكير”، وزيرا للصحة بعد ان عينه الرئيس دونالد ترامب.

وصوت مجلس الشيوخ بتأييد 52 صوتا من الاعضاء الجمهوريين ومعارضة 47 ديموقراطيا على تثبيت برايس (62 عاما).

برايس نائب عن جورجيا (جنوب شرق) منذ العام 2004 وعمل جراحا للعظام طيلة 20 عاما في القطاع الخاص.

واكد ترامب عند تعيين برايس انه “مؤهل بشكل استثنائي لتنفيذ التزامنا بالغاء اوباماكير واستبداله من اجل تأمين تغطية صحية معتدلة الكلفة لكل الاميركيين”.