ترامب ينتقد لأول مرة توسيع الاستيطان الإسرائيلي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يصب في مصلحة السلام، وذلك في أول انتقاد له للاستيطان منذ توليه الرئاسة الشهر الماضي.

وقال ترامب، لصحيفة “إسرائيل اليوم”، في عددها الصادر اليوم، إن “المساحة المتاحة محدودة وكل مرة تأخذ الأرض للمستوطنات فإن المساحة تقل، أنا لا أعتقد أن المضي قدما في هذا يساعد السلام، ولكننا نبحث في كل الخيارات”.

وجاءت تصريحات ترامب قبل أيام قليلة من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض الأربعاء القادم.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارته ستنتقد إسرائيل، قال ترامب: “لا، أنا لا أريد أن أدين إسرائيل، خلال ولايتي، إن لدى إسرائيل تاريخ طويل من الإدانات والصعوبات، أنا أفهم إسرائيل جيدا وأقدرها”.

وأضاف “اريد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأعتقد أن السلام سيكون رائعا لإسرائيل وليس فقط جيدا”.

وأوضح أنه يختلف مع الذين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق ليس ممكنا، فقال: “أنا لا اتفق معهم، اعتقد أن بإمكاننا الوصول إلى اتفاق ونحن بحاجة للتوصل إليه”.

وردا على سؤال بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، قال الرئيس الأمريكي: “أنا أفكر بالموضوع، وسنرى ماذا سيحدث، إنه ليس قرارا سهلا، لقد تم بحثه على مدى سنوات، لا أحد يريد اتخاذ هذا القرار وأنا افكر فيه بجدية”.

المصدر: وكالات