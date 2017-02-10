مقتل أكثر من 50 مسلحا على يد الجيش في الكونغو الديمقراطية

أفادت وكالة رويترز، اليوم بأن القوات الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلت أكثر من 50 مسلحا من عناصر الميليشيا الموالية للزعيم القبلي الراحل كاموينا نسابو.

وأوضحت وكالة “رويترز”، استنادا إلى السياسي المعارض، هيبوليت بيدوايا بولاندا، المقيم في مدينة كانانغا، مركز محافظة كاساي سينترال، أن الاشتباكات اندلعت صباح أمس الخميس في مدينة تشيمبولو، مشيرة إلى أن عناصر الجيش تمكنوا من تصفية 58 مسلحا.

من جانبه، قال ناشط محلي رفض الكشف عن هويته إن عناصر الميليشيا تم القضاء عليهم خلال قيام قيامهم بمحاولة شن هجوم على مركز للجيش، متسلحين فقط بالسكاكين والهراوات.

وأكد كلا المصدرين أن الهجوم الفاشل كان يهدف إلى الانتقام من القوات الحكومية لقتلها، في أغسطس/آب من العام 2016، زعيم المجموعة المسلحة، كاموينا نسابو، الذي تعهد بطرد جميع عناصر الجيش من محافظة كاساي سينترال، متهما إياه بتنفيذ تجاوزات بحق السكان المحليين.

المصدر: رويترز