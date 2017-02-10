وزير إسرائيلي يكشف عن موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

اعتبر وزير القدس وشؤون التراث الوطني الإسرائيلي، زيف إيلكين، أن قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيتم اتخاذه، على الأرجح، في مايو/أيار أو يونيو/حزيران القادمين.

وقال إيلكين، وهو رئيس المكتب السياسي في حزب “ليكود” الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث لوكالة “تاس” الروسية، الخميس 9 فبراير/شباط: “لقد تبنى الكونغرس الأمريكي في العام 1995 قانونا يقضي بأن سفارة الولايات المتحدة (لدى إسرائيل) يجب أن تكون في القدس، العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل”.

وأوضح الوزير أن “عمل هذا القانون يجري تجميده كل 6 أشهر بموجب أوامر خاصة لرؤساء الولايات المتحدة على مدى السنين العديدة الماضية، وجاء الأمر الأخير حول هذا الشأن في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2016 بعد التوقيع عليه من قبل الرئيس السابق، باراك أوباما”.

وأشار إيلكين، في هذا السياق، إلى أن القرار حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيتوقف على توقيع الرئيس ترامب على الأمر المماثل الجديد بعد انقضاء مدة 6 أشهر على إصدار المرسوم الأخير، موضحا أن ترامب سيكون عليه اتخاذ هذا القرار خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران القادمين.

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن أمله في أن ينقل الرئيس الأمريكي الجديد سفارة بلاده إلى القدس.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تولى منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تعهد باتباع سياسات أكثر موالاة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، حيث أقيمت قبل 68 عاما، إلى القدس، مما يدعم بشكل ملموس مساعي السلطات الإسرائيلية لتحويل هذه المدينة المتنازع عليها إلى “عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل”، على الرغم من الاعتراضات الدولية.

وأبدت الأمم المتحدة وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية معارضتها لهذه الخطوة، فيما رحب بها الجانب الإسرائيلي.

وتشكل قضية القدس أحد محاور النزاع بين فلسطين وإسرائيل، حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة، وذلك وفقا لما تقوله قرارات الأمم المتحدة.

وسبق أن أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، خلال زيارة قام بها إلى موسكو في 12 من الشهر الماضي، أنه حمل رسالة من الرئيس محمود عباس، يطلب فيها تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

المصدر: تاس + وكالات