هذه هي هدية بوتين الى ترامب

في مؤشر جديد على رغبة موسكو تعزيز علاقاتها مع واشنطن، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم “هدية ثمينة” إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، علها تذيب بعض الجليد الذي صنعه سلفه بين البلدين.

فقد قال مسؤول استخباراتي أميركي رفيع إن روسيا تعتزم تسليم إدوارد سنودن، الذي سرب وثائق هامة من وكالة الأمن القومي، “كهدية” إلى ترامب، الذي اتهم سنودن بأنه “خائن ويستحق الإعدام”، وفق ما ذكرت قناة “إن.بي.سي” نيوز السبت.

وقد لجأ سنودن إلى روسيا عام 2014، بعدما كشف قبلها بسنة وثائق عن برنامج تجسس سري تستخدمه الإدارة الأميركية في تجمع معلومات بشكل يومي تتعلق بمضامين اتصالات تستخدمها 9 شركات إنترنت ضخمة.

ووصف المسؤول الأميركي، الذي لم تكشف القناة عن اسمه، تسليم سنودن للولايات المتحدة بأنه “محاولة تودد من الرئيس الروسي إلى ترامب”، من أجل فتح صفحة جديدة مع واشنطن.

ونفى بن أونزر، أحد محامي الدفاع عن سنودن، أي علم لديه بأي خطة لتسليم موكله. وقال إن “فريق الدفاع عن سنودون لم يتلق أي إشارة مثل هذه… وليس لديه سبب للقلق”.

وفي كانون الاول الماضي، قال سنودن، عبر “تويتر”، “إن أي محاولة لإجباره على العودة للولايات المتحدة تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “الكثير من الناس سألوني: هل سيكون هناك نوع من الصفقة. لقد قال ترامب: أعطوني هذا الرجل هدية”.

وتساءل: “هل سيتم إرسالي للولايات المتحدة، حيث أواجه بمحاكمة صورية؟.. هل سيحدث ذلك؟.. لا أعلم!”.

ونفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من جانبها، نية موسكو تسليم سنودن إلى واشنطن، مشيرة إلى أن الجانب الروسي مدد فترة إقامة سنودن في البلاد سنتين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن مسألة تسليم سنودن للولايات المتحدة يمكن أن تحسمها الجهات الروسية المختصة بالهجرة، أو الرئيس بوتين شخصيا.