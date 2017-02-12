ترامب يدافع عن طرد مهاجرين غير شرعيين

(أ ف ب) – دافع دونالد ترامب اليوم، عن اولى عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين في ولايته استهدفت اشخاصا يعتبرون مجرمين واثارت احتجاجات اليسار والمجموعات المهاجرة.

وكتب الرئيس الاميركي على تويتر ان “قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة”، مضيفا ان “افرادا في عصابات ومهربي مخدرات واخرين يتم طردهم”.

وتم توقيف مئات ممن لا يحملون اوراقا قانونية الاسبوع الفائت، وطردوا في عمليات متزامنة لعناصر في الجمارك وفي الوكالة الفدرالية المتخصصة في اعادة نقل الاشخاص الى الحدود، وخصوصا في مدن لوس انجليس ونيويورك وشيكاغو واوستن في تكساس.

ولم تعلن السلطات الفدرالية عدد الموقوفين. لكن العديد من النواب الديموقراطيين طالبوا الحكومة باجوبة مبدين مخاوفهم من ان تشمل هذه العمليات ايضا مهاجرين لا سوابق لهم. واكد البيت الابيض الاحد ان العمليات التي نفذت الاسبوع الفائت اوسع نطاقا من تلك التي قامت بها ادارة باراك اوباما تحت اسم “اوبريشن كروس تشيك”.

وقال ستيفن ميلر مستشار ترامب لقناة فوكس “بناء على امر الرئيس، نفذت عمليات لمراقبة الهجرة اكثر اتساعا واكثر شدة”. واضاف “صحيح ان عمليات كروس تشيك تنفذ كل عام. ولكن هذا العام اتخذنا تدابير جديدة واكثر اهمية لطرد الاجانب من اصحاب السوابق”.