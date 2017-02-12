تركيا:لبناني وعراقي خططا لهجمات في أوروبا

اعتقلت السلطات التركية شخصين أجنبيين للاشتباه بتخطيطهما لشن هجمات في أوروبا لحساب تنظيم “داعش”، بحسب ما أوردت وكالة “دوغان” الإخبارية، السبت 11 فبراير/شباط.

وقالت الوكالة إن الرجلين هما عبد الله الحلبي (35 عاما)، وهو مواطن دنماركي من أصل لبناني، ومحمد توفيق صالح (38 عاما)، وهو مواطن سويدي من أصل عراقي.

وأضافت أن الرجلين انضما إلى التنظيم المتطرف قبل ثلاث سنوات وتدربا على استخدام الأسلحة في سوريا ، ودخلا إلى تركيا بطريقة غير شرعية قبل 12 يوما.

وتابعت أن “عنصري داعش كانا يخططان لشن هجمات دامية في أوروبا”.

ودهمت الشرطة التركية منزلا كان يختبئ فيه الرجلان في محافظة أضنة الجنوبية القريبة من الحدود السورية، وحققت معهما لعشرة أيام، بحسب الوكالة.

وأكدت وكالة الاستخبارات السويدية لصحيفة “افتونبلادت” اعتقال المواطن السويدي.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة نينا أوديرمالم سيشاي “نركز الآن على تلقي مزيد من المعلومات عن اعتقاله ومعرفة ما توصل إليه التحقيق التركي”.

المصدر: أ ف ب