كتيبة ثانية من الشرطة العسكرية الروسية الى سوريا

أعلن يونس بيك يفكوروف رئيس جمهورية إنغوشيا الروسية إرسال كتيبة من الشرطة العسكرية إلى سوريا ستتولى مهام ضمان سلامة المجموعة الجوية الروسية ومركز حميميم لتنسيق المصالحة.

وقال يفكوروف، اليوم، إن “كتبية الشرطة العسكرية المكونة من سكان الجمهورية (انغوشيا الروسية) توجهت إلى سوريا للعمل في المراكز السكنية والمدن التي تم فصل طرفي النزاع فيها وتم التوقيع على اتفاقات المصالحة” بين مسلحي الفصائل المعارضة والحكومة السورية.

وشدد رئيس جمهورية إنغوشيا الواقعة في منطقة شمال القوقاز، على أن مهمة الكتيبة هي حفظ السلام، حيث سيعمل أفرادها على ضمان سلامة المجموعة الجوية الروسية الموجودة في سوريا وموظفي المركز الروسي لتنسيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة في قاعدة حميميم الجوية الواقعة بريف مدينة اللاذقية شمال البلاد.

وأعرب عن ثقته بأن العسكريين من إنغوشيا سيحققون الأهداف التي رسمتها وزارة الدفاع، مضيفا أن الجمهورية سترسل قريبا مساعدات إنسانية إلى المتأثرين بالحرب في سوريا.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الكتيبة الأولى من الشرطة العسكرية الروسية، وضمنها عسكريون من جمهورية الشيشان الروسية، إلى مدينة حلب بسوريا. ومنذ ذلك الحين يقدم عناصر الكتيبة المساعدة للسلطات المحلية في حلب في مجال ضمان النظام وتوفير الأمن.

المصدر: نوفوستي