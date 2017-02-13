16 قتيلا بتفجير بمدينة لاهور الباكستانية

قتل ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار ضخم وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مساء اليوم، حسبما أفادت قناة Geo TV.

وبحسب القناة فقد وقع الانفجار بالقرب من مبنى برلمان إقليم البنجاب، وذلك أثناء مسيرة لصيادلة متظاهرين احتجاجا على إضافة تعديلات على تشريع يخص تناول الأدوية. وتواجد في الساحة أمام المبنى مئات الأشخاص، بينهم أطباء وممرضون وصحفيون ورجال شرطة.

من جانبه قال مصدر طبي في لاهور لوكالة “فرانس برس” إن 60 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح نتيجة للانفجار.

ولا يزال سبب الانفجار مجهولا حتى الآن، إلا أن ثمة معلومات تشير إلى اشتعال سيارة بالقرب من مكان الحادث، لكن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران.

فيما أفادت صحيفة Express Tribune نقلا عن شاهد عيان بأن السيارة اشتعلت بعد أن هاجمها رجل على دراجة نارية يسير بسرعة قصوى.

وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

وكان تفجير انتحاري وقع في لاهور، في شهر مارس/آذار 2016، خلف 70 قتيلا و300 جريح.

المصدر: وكالات