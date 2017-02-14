الحلف الأميركي الإسرائيلي استراتيجي رغم الأزمات

في ما يلي المحطات الرئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل التي سيلتقي رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو غدا الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض.

في الرابع عشر من أيار 1948، أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة اسرائيل بعد وقت قصير من انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. سارعت إدارة الرئيس الاميركي هاري ترومان الى الاعتراف بالدولة الجديدة بعد عشر دقائق من اعلانها.

لكن العلاقات بين البلدين شابها اضطراب خلال الاعوام الأولى.

لقد ادركت ادارتا ترومان ودوايت ايزنهاور ان التقارب المفرط مع اسرائيل من شأنه ان يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم العربي.

وبالتالي، عارضت واشنطن بشدة الحرب التي شنتها اسرائيل على مصر عام 1956 بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا.

وقد بعث ايزنهاور برسالة حازمة الى ديفيد بن غوريون ارغمته على الانسحاب من سيناء.

ابان الحرب الباردة، اتخذت العلاقة الاميركية الاسرائيلية منعطفا جديدا وباتت راسخة جدا في الستينات.

خلال حرب حزيران 1967، احتلت إسرائيل سيناء وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. شكل الصراع نقطة تحول بالنسبة للولايات المتحدة التي اصبحت الدعامة الاساسية لاسرائيل.

في تشرين الاول عام 1967، قرر الرئيس الاميركي ليندون جونسون البدء بتسليم اسلحة إلى إسرائيل بشكل مكثف.

وقد حاولت واشنطن مرارا الربط بين دعمها الذي لا يتزحزح لاسرائيل والقيام بدور الوسيط في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

وفي ايلول 1978، في عهد الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر وقعت اتفاقات كامب ديفيد في شمال واشنطن بين رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات.

ومهدت اتفاقيات كمب ديفيد الطريق امام معاهدة سلام في العام التالي بين مصر واسرائيل.

وفي ايلول 1993، نظم الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون في البيت الابيض حفلا لتوقيع اعلان مبادئ حول حكم ذاتي فلسطيني انتقالي شهد مصافحة تاريخية بين رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وفي العام 2000، حمل كلينتون عرفات مسؤولية فشل مفاوضات سلام عقدت في كمب ديفيد بين 11 و 25 تموز .

منذ استلامهما السلطة عام 2009، شهدت العلاقات بين الرئيس الاميركي باراك أوباما وبنيامين نتانياهو الذي تولى رئاسة الوزراء الاسرائيلية مرة اخرى توترا شديدا.

في حزيران 2009، حض اوباما اسرائيل على وقف الاستيطان، وأعرب عن التزامه قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

في اذار 2010، ادت الموافقة على بناء مساكن في احد احياء القدس الشرقية المحتلة اثناء زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى اسرائيل الى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.

في اذار2015، نتنياهو يتحدى علنا اوباما عبر القاء خطاب أمام الكونغرس الاميركي ضد الاتفاق النووي الايراني الذي يدعمه الرئيس الاميركي.

وبعدها، رفض أوباما مقابلته خلال إقامته في واشنطن.

لكن في ايلول عام 2016، وقع الزعيمان في واشنطن مذكرة تفاهم بقيمة 38 مليار دولار مساعدات عسكرية لعشر سنوات للفترة بين 2019-2028، في ما يعتبر المساعدات العسكرية الاكثر سخاء في التاريخ الاميركي.

وفي كانون الاول 2016، تحولت العلاقات مرة اخرى الى أزمة مفتوحة بعد رفض الولايات المتحدة –للمرة الاولى منذ 1979– استخدام الفيتو لمنع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي.

في العشرين من كانون الثاني 2017، قال نتنياهو انه يتوقع أن يصبح التحالف مع الولايات المتحدة «اقوى من أي وقت مضى» مع تنصيب دونالد ترامب.

واضاف «مبروك لصديقي الرئيس ترامب».

وفي 23 كانون الثاني ، عبر عن اعتقاده ان رئاسة ترامب تشكل «فرصة رائعة» لاسرائيل، لكنه دعا حلفاءه في الحكومة من اقصى اليمين الى عدم التسرع في تحركاتهم.

ويرى هؤلاء في صعود ترامب الى الرئاسة فرصة فريدة لتسريع الاستيطان بهدف ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

(ا.ف.ب)