سيلوانوف: الروبل اقوى دون تدخل “المالية”

أكد أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، اليوم، أن الروبل سيتعزز بشكل أقوى من دون تدخل وزارة المالية.

وخلال محاضرة أمام طلاب الجامعة المالية، قال الوزير: “نحن سنشتري النقد الأجنبي للاحتياطي، وهذا سيسهم بتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي… سعر صرف الروبل قفز مؤخرا بشكل حاد من دون القيام بهذه العملية…الهدف الرئيسي من تدخل وزارة المالية في سوق العملات هو خلق وضع مستقر في سوق الصرف الأجنبي”.

وحول الزيادة في ضريبة القيمة المضافة قال الوزير الروسي:” لو نقترح زيادة 1% للضريبة على القيمة المضافة، وهذا سيكون أبسط وأنجح ضريبة مستحصلة، فإن ذلك سيساهم بنسبة 0.5-0.6%، أو ربما 0.7 % في التضخم، حسب مختلف التقديرات. وحاليا يناقش الخبراء المختصون من البنك المركزي، ووزارة التنمية الاقتصادية مسألة الضرائب”.

وأظهرت بيانات بورصة موسكو، في التداولات المبكرة اليوم، هبوط الدولار مقابل الروبل إلى 56.55 روبل مقابل الدولار الواحد.

وفي الـ9 من الشهر الجاري، صرحت إلفيرا نابيؤلينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، أن الحكومة سوف تستمر بالتمسك بسياسة تعويم سعر الصرف.

المصدر: وكالات