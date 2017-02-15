من هو خادم الحقيبة النووية الأمريكية؟

نُشرت صور لمن يعتبره صحفيون “خادما للحقيبة النووية الأمريكية” على شبكة الإنترنت.

ونُشرت الصور على الحساب الخاص للمصور ريتشارد دي أغازيو، وهو مصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في “فيسبوك”.

وظهر في الصور رجل مجهول وهو يحمل الحقيبة الجلدية السوداء.

وجاء في تغريدة مصور الرئيس ترامب إن المدعو ريك يحمل “الحقيبة النووية”.

وحذف مصور الرئيس الأمريكي هذه الصور من حسابه الخاص في “فيسبوك” في وقت لاحق.

وصرح دي أغازيو لصحيفة “واشنطن بوست” بأنه لم يفعل شيئا من شأنه أن يهدد أمن الولايات المتحدة.

وعن محتويات الحقيبة النووية قال مسؤولون سابقون بالإدارة الأمريكية لشبكة “س ان ان” الإخبارية إنها تحتوي على كتاب أسود فيه خيارات لتوجيه ضربات انتقامية في حال تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم نووي،

وكتاب آخر لمواقع ملاجئ محصنة يمكن أخذ الرئيس إليها في حالة الطوارئ بالإضافة إلى كتيب إجراءات التواصل في الحالات الطارئة وبطاقة صغيرة تحتوي على رموز مشفرة يفهم منها أن أمر إطلاق الأسلحة النووية صادر عن الرئيس ذاته.

سبوتنيك