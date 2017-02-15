واشنطن هددت بتقليص التزاماتها امام شركائها في الناتو

هددت الولايات المتحدة بأنها سوف تقلص التزامها أمام شركائها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ما لم تقم الدول الأعضاء في الحلف بزيادة نفقاتها الدفاعية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، لدول حلف شمال الأطلسي اليوم، إن عليها أن تحترم التزاماتها بشأن الإنفاق العسكري لضمان ألا “تخفف” الولايات المتحدة من دعمها للحلف.

ووفقا لتصريحات معدة سلفا قدمت للصحفيين الذين يرافقون ماتيس إلى بروكسل، قال الوزير الأمريكي: “أدين لكم بالوضوح بشأن الواقع السياسي في الولايات المتحدة وبتقديم المطلب العادل من شعب بلادي بطريقة ملموسة”.

وتابع: “الولايات المتحدة ستفي بمسؤولياتها، لكن إذا لم تكن بلدانكم تريد أن ترى أمريكا تخفف التزاماتها لهذا الحلف، فعلى كل من عواصمكم أن تقدم الدعم لدفاعنا المشترك”.

المصدر: د ب أ