انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة G20 في بون

ينطلق في مدينة بون الألمانية الخميس 16 فبراير/شباط اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في “مجموعة العشرين”(G20)، والذي سيستمر على مدى يومين.

وسيتناول الاجتماع الوزاري موضوع أهداف التنمية العالمية حتى عام 2030، بالإضافة إلى تجنب وقوع أزمات في المستقبل وتقديم المساعدات إلى إفريقيا.

وسيكون اجتماع “مجموعة العشرين” في بون أول فرصة لوزير الخارجية الأمريكي الجديد ريكس تيلرسون لإجراء مباحثات مع نظرائه، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 15 فبراير/شباط أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون سيجريان مباحثات شاملة على هامش اجتماع مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن الوزيرين سيبحثان “الأجندة العالمية كافة”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت الأربعاء أن اللقاء بين لافروف وتيلرسون سيجري الخميس 16 فبراير/شباط الجاري.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن اجتماع بون سيعقد بمشاركة وزراء خارجية كبريات الدول المتقدمة والنامية (الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وجنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا) وبحضور عدد من الضيوف.

المصدر: “إنترفاكس”