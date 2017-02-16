ايرولت:الموقف الاميركي من النزاع “الاسرائيلي – الفلسطينيي” ملتبس

أ ف ب) – اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت ان موقف الولايات المتحدة من النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين “ملتبس جدا ويثير القلق”، وذلك عقب لقائه اليوم، نظيره الاميركي ريكس تيلرسون.

وصرح ايرولت “حرصت على التذكير بان لا خيار سوى حل الدولتين بالنسبة الى فرنسا، الخيار الاخر الذي تطرق اليه تيلرسون ليس واقعيا”، واصفا الموقف الاميركي بانه “ملتبس جدا ويثير القلق”.

واضاف ان “حل الدولة الفلسطينية هو ايضا ضمان لامن اسرائيل”، داعيا الى “عدم تيئيس الفلسطينيين”. واوضح الوزير الفرنسي الذي التقى نظيره الاميركي لنحو نصف ساعة على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بون انه حصل “على مزيد من التوضيحات” في شان توجهات الدبلوماسية الاميركية رغم ان “امورا كثيرة لا تزال تتطلب مزيدا من البحث”.

و في سياق منفصل ، اكد ايرولت في معرض حديثه عن الشان الاوكراني، انه اجرى “مباحثات مفيدة جدا” مع تيلرسون. واضاف “طلبت من الاميركيين الرد بوضوح على قضية العقوبات في ما يتصل باوكرانيا وحصلت على رد واضح جدا حتى الان: العقوبات مرتبطة بعدم احترام اتفاقات مينسك” التي وقعت في 2015 لوضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الاوكرانية.