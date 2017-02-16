مؤشرات الأسهم الروسية واصلت ارتفاعها

أظهرت بيانات بورصة موسكو، اليوم ، أن مؤشرات الأسهم الروسية، واصلت أسبوع تداولاتها على ارتفاع.

وبحلول الساعة 18:21 بتوقيت موسكو (15:21 بتوقيت غرينيتش) بلغ مؤشر ” RTS”، للأسهم المقومة بالدولار، مستوى عند 1176.26 نقطة، بزيادة نسبتها 0.31%. كما سجل مؤشر “MICEX”، للتعاملات المصرفية للأسهم المقومة بالروبل، 2141.03 نقطة، محققا نموا نسبته 0.21%.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم الأسواق الروسية واكتسائها باللون الأخضر، إذ واصل الصعود لتداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” اليوم، عند سعر56.17 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات