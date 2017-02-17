ترامب يطلب من وزارة العدل التحقيق ويتوعَّد بمعاقبة المسؤولين

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس انه طلب من وزارة العدل التحقيق في تسريب المعلومات الاستخباراتية التي ادت إلى الاطاحة بمستشاره للامن القومي.

واضاف انها «تسريبات اجرامية» قام بها «اشخاص في الوكالات».

وتابع: «نحن ننظر في ذلك بشكل جدي. لقد توجهت الى كل المسؤولين في مختلف الوكالات، وطلبت فعلا من وزارة العدل التحقيق في التسريبات».

ونفى ترامب خلال مؤتمر صحافي اتهام فريق حملته الانتخابية بالاتصال بشكل متكرر مع المسؤولين الروس، ووصف ذلك بأنه «اخبار كاذبة».

واضاف: «انهم لا يعرفون شيئا عن ذلك. لم يكونوا في روسيا، ولم يجروا اي مكالمة هاتفية مع روسيا. كما انهم لم يتلقوا اي مكالمة هاتفية. انها كلها أخبار كاذبة».

وتوعد الرئيس الأميركي بمعاقبة المسؤولين عن تسريب اتصالات مقربين منه مع روسيا إلى الصحافة.

وتلك التهديدات، التي تحدث عنها ترامب عبر تويتر، لم تمنع استمرار التسريبات.

وأكدت «وول ستريت جورنال» صباح أمس أن وكالات الاستخبارات تحجب معلومات خلال الاجتماع اليومي مع الرئيس، خوفا من ان يشكل موضوع اجراء اتصالات بموسكو «احراجا» للمقربين منه.

لكن مكتب رئيس الاستخبارات الذي يرأس 16 وكالة أميركية، نفى أي حجب للمعلومات، بحسب ما نقلت الصحيفة نفسها عن متحدث.

وفيما يخوض البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات جدلا عبر وسائل إعلام مختلفة، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إلى «استئناف الحوار» بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية.

وقال بوتين خلال حفل أمام قادة الاستخبارات الروسية: «على أعلى مستوى، لا بد من تعزيز التعاون في مسائل مكافحة الإرهاب مع شركائنا الأجانب»، معرباً عن رغبته في «استئناف الحوار مع استخبارات الولايات المتحدة ودول أخرى من حلف شمال الأطلسي».

رئيسا الأركان

الأميركي والروسي

وفي هذا الصدد، اعلن البنتاغون ان رئيس الاركان الاميركي ونظيره الروسي توافقا على «تعزيز الاتصالات» بين الجيشين اثر اجتماع أمس في باكو عاصمة اذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية في بيان ان الجنرال جو دانفورد والجنرال فاليري غيراسيموف «توافقا على تعزيز الاتصالات بين الجيشين حول اجراءات للاستقرار.

ويعود اخر لقاء بين المسؤولين العسكريين الاميركي والروسي الى كانون الثاني 2014 وتم يومها بين الجنرال مارتن دمبسي الذي خلفه دانفورد وغيراسيموف.

واورد بيان البنتاغون ان دانفورد وغيراسيموف «تبادلا الاراء حول وضع العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا والامن الدولي في اوروبا والشرق الاوسط ومناطق حيوية اخرى».

واشنطن تعرض تعاوناً

الى ذلك عرضت الولايات المتحدة امس على روسيا التعاون ولكن شرط ان يصب ذلك في صالح البلدين، مطالبة اياها باحترام اتفاقات مينسك للسلام في اوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بعد لقائه للمرة الاولى منذ تسلمه منصبه نظيره الروسي سيرغي لافروف ان «الولايات المتحدة تعتزم التعاون مع روسيا حين يمكننا ايجاد مجالات تعاون عملي تخدم مصلحة الشعب الاميركي».

واضاف تيلرسون على هامش قمة لنظرائه في مجموعة العشرين في مدينة بون الالمانية «حين نختلف، فان الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وقيمها ومصالح وقيم حلفائها».

وتيلرسون الذي لم يسبق ان ادلى بتصريحات منذ توليه الخارجية الاميركية، طالب موسكو ايضا بـ«احترام اتفاقات مينسك والمساهمة في نزع فتيل العنف في اوكرانيا».

من جهته، اكتفى لافروف امس بالقول ان على البلدين «ان يمضيا قدما» حين تتقاطع مصالحهما موضحا انه لم يبحث مع تيلرسون موضوع العقوبات التي فرضتها واشنطن العام 2014 على موسكو، رغم انه ملف حيوي بالنسبة الى موسكو.

وتمثل مشاركة تيلرسون في قمة مجموعة العشرين اولى تحركاته الدبلوماسية في الخارج واتجهت الانظار الى التصريحات التي سيدلي بها بعد سلسلة اشارات متناقضة صدرت من ادارة ترامب.

فقد وعد الرئيس الاميركي بداية بتقارب مع موسكو ما اثار قلق الاوروبيين، لكن فريقه اظهر لاحقا سلوكا اكثر تحفظا.

ووافق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على «مقاربة» واشنطن حيال موسكو بعيد محادثات اجراها مع نظيره الاميركي.

وصرح جونسون للبي بي سي «لا نريد الدخول في حرب باردة جديدة، انها نقطة تتوافق عليها لندن وواشنطن تماما. لكننا لا نريد ايضا ان يبقى الموقف الروسي كما هو، لقد كان ريكس تيلرسون واضحا جدا في هذا الشان».

من جهتها، تتطلع موسكو الى ترجمة التقارب مع واشنطن في شكل ملموس بعد اعوام من الفتور مع ادارة باراك اوباما.

وردا على سؤال حول مدى امكان الوثوق بروسيا وسط توتر حاد في علاقاتها مع الحلف الاطلسي، قال وزير الدفاع الاميركي ماتيس ان «الاشكالية مع روسيا هي وجوب احترامها للقانون الدولي كما نتوقع من كل دولة في الكرة الارضية ان تفعل ذلك».

وسرعان ما نبه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى ان روسيا والولايات المتحدة «تضيعان الوقت» بدل تطبيع علاقاتهما.

بدوره، صعَّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لهجته عبر تحذيره من فشل اي محاولة حوار اميركية مع روسيا تنطلق من «موقع قوة». وكان يرد على تصريحات ادلى بها نظيره الاميركي الاربعاء معتبرا ان على الولايات المتحدة والحلف الاطلسي ان يتفاوضا مع موسكو «من موقع قوة».

(ا.ف.ب – رويترز)