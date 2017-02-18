أردوغان يُطلِق حملته للإستفتاء حول التعديل الدستوري

أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس حملته استعدادا لاستفتاء 16 نيسان بشأن تعديل دستوري يوسع صلاحياته، متوقعا أن يدعم الأتراك التغييرات التي يطمح إليها.

ويصعب التكهن بنتائج هذا الاستفتاء علما بأن إردوغان سيجول في أنحاء تركيا خلال الشهرين المقبلين لكسب أصوات الناخبين.

وعقب عودته من جلة شملت دولا خليجية، بدأ إردوغان حملته من مدينة كهرمان مراش في شرق البلاد التي منحته أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

وقال في خطاب أمام آلاف من مناصريه في المدينة «نحن على عتبة قرار تاريخي ستكون ليلة 16 نيسان ليلة الإصلاح في تركيا».

وتخشى المعارضة ان يكرس النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي منصب رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ تركيا حكم الرجل الواحد ويعزز نهج التسلط لدى الرئيس التركي.

إلا أن اردوغان يرى أن التعديل الدستوري سيرسم خطا واضحا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسيطوي صفحة «تركيا القديمة» حيث لم تعمر الائتلافات الحكومية احيانا أكثر من 25 يوما.

واضاف اردوغان الجمعة «أصدقائي، تركيا بشكلها ذاك انتهت.

وكرر الرئيس التركي أنه سيوافق على قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام التي الغيت عام 2004، إذا أقره البرلمان بعد الاستفتاء ما قد يقضي على محاولات أنقرة الحثيثة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واكد انه غير آبه برد فعل الاتحاد الأوروبي حيال ذلك مضيفا «لست مهتما بما يقوله الاتحاد الأوروبي، وبما يقوله هانز وجورج ما يعنيني هو ما يقوله أحمد، ومحمد، وعائشة، وفاطمة، ما يعنيني هو ما يقوله الله».

وفي الاثناء، بدأت تركيا بناء مسجد في ساحة تقسيم وسط اسطنبول وتأمل السلطات بأن يتحول معلما إسلاميا رئيسيا في قلب المدينة التي تجذب السياح.

وتعد ساحة تقسيم القلب التجاري للمدينة وشكلت نقطة تجمع لتظاهرات منذ عقود، بما فيها الاحتجاجات ضد الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2013، عندما كان رئيسا للوزراء.

وقال رئيس بلدية اسطنبول قدير توباس خلال وضع الحجر الأساس للجامع الذي يتوقع افتتاحه بعد عامين إن «من دواعي السرور الا يضطر أحد للصلاة في الطرق» بعد اليوم.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الجامع الذي ستكون له مئذنتان سيكون محاذيا لكنيسة أرثوذكسية يونانية تاريخية مشيرا إلى أن «السياح الذين سيشاهدون مئذنتي الجامع والكنيسة سيدركون الى اي مدى نعيش معا في هذه المدينة في شكل جيد».

وقال أحمد مصباح رئيس حي باي أوغلو الذي يقع فيه الميدان في الحفل «كشخص قضى حياته في تقسيم كنت أشعر دائما بغياب مسجد هنا… أعرف أن كل المسلمين الذين يعيشون أو يأتون إلى باي أوغلو لديهم هذا الشعور».

ودأب المعارضون على اتهام إردوغان وحزبه العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الحاكم بمحاولة تقليص إرث أتاتورك وهو ما ينفيه قادة الحزب.

من جهة اخرى، اعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية امس أنها استدعت ستة أئمة من ألمانيا بسبب تجاوزهم سلطاتهم، إلا أنها انتقدت الشرطة الألمانية بسبب مداهمتها لمنازل أئمة للاشتباه بتجسسهم لحساب الحكومة التركية.

ونفى مدير الهيئة محمد غورميز بشدة ارتكاب الأئمة أي خطأ، وقال أن الهيئة مستهدفة بحملة لتشويه صورتها.

(ا.ف.ب-رويترز)