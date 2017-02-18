السفارة الأميركية في كابول توضح حقيقة وقوع انفجار فيها

سمع، صباح اليوم السبت، دوي انفجار هائل في مجمع السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر مراسل موقع “بي بي سي” أن الانفجار تبعه صوت إطلاق نار وانبعاث سحابة دخان من مبنى مجاور للسفارة.

وأشار المراسل إلى أن أصوات تبادل إطلاق نار واشتباكات مازالت مستمرة.

من جانبها أوضحت السفارة الأميركية في كابول أن الانفجار ناجم عن تدريبات استخدمت فيها القنابل والأسلحة الخفيفة.

وتشهد العاصمة الأفغانية كابول عدم استقرار أمني والعديد من التفجيرات، فيما تكثف نشاطات القوات الأفغانية بالتعاون مع القوات الدولية.

(سبوتنيك)