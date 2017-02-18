مقاتلتان تعترضان طائرة قرب مقر إقامة ترامب في فلوريدا

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن تحليق طائرة مجهولة قرب مقر إقامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا.

وانطلقت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي من طراز “إف-15” نحو الطائرة التي حلقت قرب منزل ترامب في فلوريدا، لاعتراضها.

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية إن المقاتلتين تمكنتا من إجراء اتصال مع الطائرة التي كانت تمتنع عن الرد على استفسارات حول هويتها.

ويجدر بالذكر أن السلطات في الولايات المتحدة كانت قد بدأت تحقيقا بشأن حادث اقتراب إحدى الطائرات من طائرة ترامب من طراز “بوينغ 747” في سماء فلوريدا في بداية الشهر الحالي.