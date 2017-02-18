واشنطن استخدمت قنابل يورانيوم منضب في سوريا

استخدمت الولايات المتحدة مرتين في العام 2015 قنابل يورانيوم منضب مثيرة للجدل في عملياتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما اعلن البنتاغون الخميس. وقنابل اليورانيوم المنضب هي ذخائر مضادة للدروع تثير انتقادات بسبب المخاطر التي قد تتسبب بها على صحة الجنود الذين يستخدمونها والمجتمعات التي تعيش في المناطق المستهدفة.

واستنادا الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن اليورانيوم المنضب هو «معدن ثقيل، وملوّث كيميائي وإشعاعي» يمثل «حوالى 60 في المئة من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الطبيعي».

ووفقا للبنتاغون، استخدمت قنابل اليورانيوم المنضب مرتين، في 16 و22 تشرين الثاني 2015، خلال عمليات قصف استهدفت قوافل شاحنات نقل لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وتم تدمير مئات من الشاحنات في ذلك القصف. وقال جوش جاك المتحدث باسم قيادة القوات العسكرية في الشرق الأوسط، إن 5265 قنبلة (30 ملم) من اليورانيوم المنضب استخدمت في هاتين العمليتين.

وقد أطلقتها طائرات هجومية من طراز أ-10 الى جانب قذائف حارقة أخرى. وأوضح أن هذا المزيج من القنابل الحارقة «قد اختير بهدف التوصل إلى احتمال أكبر لتدمير قافلة الشاحنات».

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تستخدم تلك القنابل مجددا ضد الجهاديين إذا اقتضت الحاجة.

وقال: «سنواصل أخذ كل الخيارات في الاعتبار» من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية «وهذا يشمل» قنابل اليورانيوم المنضب.

(ا.ف.ب)