بالفيديو:قتيل و27 جريحا في خروج قطار عن سكته في بلجيكا

قتل شخص واصيب 27 بجروح اصابات ثلاثة منهم خطيرة، جراء خروج قطار عن سكته بعد اربع دقائق من انطلاقه من محطة لوفان، قرب لوفان على بعد 25 كلم شرق بروكسل وكان يقل 84 راكبا، وفق ما افادت السلطات.

