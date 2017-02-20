الاف المحتجين في لندن على زيارة ترامب

تظاهر الآلاف البريطانيين اليوم في العاصمة لندن احتجاجا على زيارة ترامب المرتقبة للبلاد.

وهتف المتظاهرون بعبارات قاسية ضد ترامب وحملوا يافطات مناهضة لسياساته، وصورا تسيئ له.

وكان عمدة لندن، صديق خان، دعا امس، إلى ضرورة إلغاء هذه الزيارة وصرح لشبكة “آي تي في نيوز” بأن الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على 7 دول ذات أغلبية إسلامية، وتعليقه لبرنامج اللاجئين الأمريكي، يبرران عدم مد البساط الأحمر له في لندن.

بينما أكدت وزراة الخارجية وفقا لبيان رسمي أن الحكومة تستعد لإستقبال الرئيس الأمريكي ترامب بحفاوة.

المصدر: وكالات