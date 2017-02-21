أمين عام “أوبك”:لا توازن في سوق النفط رغم اتفاق خفض الإنتاج

يرى الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو، أن سوق النفط ما تزال بعيدة عن بلوغ التوازن، رغم اتفاق منتجي النفط التاريخي على تقليص الإنتاج بهدف امتصاص التخمة في السوق العالمية.

وقال باركيندو اليوم، إنه بينما عادت الثقة إلى سوق النفط نتيجة اتفاق خفض الإنتاج، لكنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ينبغي تمديد الاتفاق الذي يستمر إلى نهاية يوليو/تموز 2015.

وعن إمكانية تنفيذ خفض أكبر في الإنتاج عندما تجتمع منظمة “أوبك” في 25 مايو/أيار قال: “أعتقد أنه سيكون من المبكر جدا (الحديث عن ذلك) نظرا لأن السوق متغيرة جدا وتتزايد صعوبة التكهن بها”.

وأكد باركيندو أن دول المنظمة تهدف إلى تعزيز الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط في مسعى للتخلص من تخمة في إمدادات النفط إلى الأسواق والتي أثرت سلبا على الأسعار.

وتقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني، كما وافقت روسيا وعشرة منتجون آخرون من خارج “أوبك” على خفض الإنتاج أيضا بنحو 600 ألف برميل يوميا.

وقال باركيندو إن بيانات الإنتاج لشهر يناير/كانون الثاني في أحدث تقرير شهري لـ “أوبك” تظهر التزام دول أوبك المشاركة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنسبة تفوق 90%.

ويساعد اتفاق خفض الإنتاج على دعم أسعار النفط والتي تقترب الآن من 57 دولارا للبرميل مقارنة مع 30 دولارا قبل عام. لكن الارتفاع المستمر في المخزونات الأمريكية والتوقعات بأن خفض إنتاج “أوبك” سينعش أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري الأمريكي يحد من موجة الصعود.

المصدر: وكالات