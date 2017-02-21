تيلرسون وكيلي إلى المكسيك لبحث “الجدار العازل”

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم، أن وزيرها ريكس تيلرسون ووزير الأمن القومي جون كيلي سيجريان مباحثات في المكسيك، خلال زيارتهما يومي غد وبعد غد.

وقال جون تونر، القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى (العاصمة المكسيكية) مكسيكو غد و بعد غد لينضم إليه فيما بعد جون كيلي”.

وأضاف تونر: “سيلتقي الوزيران خلال الزيارة مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو ووزراء الخارجية والداخلية والمالية والدفاع الوطني والأسطول البحري العسكري”، مشيرا إلى أن الوزيرين الأمريكيين سيبحثان على وجه الخصوص ضمان أمن الحدود الأمريكية المكسيكية والتعاون بين أجهزة البلدين الأمنية والتجارة.

ويشير مراقبون محليون إلى أن أحد المواضيع الرئيسة للمحادثات سيكون بناء الجدار العازل على الحدود بين البلدين، الذي أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنائه في 25 من الشهر الفائت.

المصدر: تاس