هجوم عنيف لهولاند على القوميِّين المتطرِّفين لا يوفِّر ترامب

شن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس هجوما شديدا في اسبانيا على الشعبويين والمتطرفين «الذين يهددون مصالح الدول التي يدعون تمثيلها»، من دون ان يوفر الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي عقده في ملقة مع رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي في ختام القمة ال25 الفرنسية الاسبانية «ان القوميين لا يهددون اوروبا وحدها فحسب، بل يهددون ايضا مصالح الامم التي يدعون تمثيلها».

واعتبر هولاند ان وصول الشعبويين والقوميين والمتطرفين الى السلطة يعني «هشاشة اكبر في القدرة على ضبط الهجرة وصادرات واستثمارات ووظائف اقل».

وتساءل هولاند: «ما هي مرجعياتهم وما هو النمط الذي يريدونه؟»، قبل ان يجيب ان «الرئيس الاميركي والرئيس الروسي ليسا نمطين اوروبيين» يحتذى بهما.

وتابع هولاند متسائلا: «ما هو الذي يريدونه لحل الازمة في سوريا؟ تعزيز قوة بشار الاسد؟».

ورأى ان «الخروج من اوروبا» الذي يسعى اليه القوميون يعني «الانكفاء ونهاية المبادلات وسيادة مغلوطة ستترجم بوظائف ونمو وحريات اقل».

وقال الرئيس الفرنسي إن مدينة فرساي ستستضيف قمة يشارك فيها زعماء ألمانيا وإيطاليا واسبانيا يوم السادس من اذار للإعداد لإصلاحات في الاتحاد الأوروبي قبيل الذكرى السنوية الستين لمعاهدة روما.

من جهته دافع راخوي ايضا عن مكتسبات الاتحاد الاوروبي واعتبر ان الاحزاب الشعبوية لن تتمكن من تفكيك اوروبا.

وقال: «اعتقد صراحة بأنها لن تتمكن من ذلك، هذا الامر لن يحصل». وبعد ان تطرق الى الازمة الاقتصادية العالمية التي وقعت عام 2008 وجه هولاند انتقادات الى الرئيس الاميركي من دون ان يذكره بالاسم.

وقال: «ان الازمات لا تأتي من لا شيء بل نتيجة تصرفات عدة وتراخ وفوضى، وهو الامر الذي يريد البعض اعتماده مجددا في الولايات المتحدة».

في غضون ذلك، اكد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس خلال زيارته الرسمية الاولى لبروكسل امس، ان الولايات المتحدة مصممة على «متابعة التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي».

وقال بنس في مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك «يشرفني اليوم ان اعبر باسم الرئيس ترامب عن الالتزام القوي للولايات المتحدة بمتابعة التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي».

وفي ختام محادثاتهما، تحدث توسك عن الانتقادات الاخيرة لدونالد ترامب حيال الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي الذي اعتبر الرئيس الاميركي ان «الزمن عفا عنه».

وصرح رئيس الوزراء البولندي السابق «يتعين علينا كما اعتقد ان نتفاهم على امر: فكرة حلف اطلسي لم يعف عليها الزمن»، واصفا نفسه بأنه «موال للاميركيين».

وكشف توسك أن «امورا كثيرة حصلت الشهر الماضي… للايحاء ان كل شيء يجري كالمعتاد». واوضح انه ناقش ثلاثة «مواضيع اساسية» مع نائب الرئيس الاميركي: النظام الدولي والامن وموقف الادارة الاميركية الجديدة من الاتحاد الاروبي.

وبالنسبة الى كل من هذه المواضيع، تعهد بنس احترام الارادات الاوروبية، معبرا عن امله بان يعول الاتحاد الاوروبي على «دعم ثابت» من الولايات المتحدة.

وتظاهر مناهضون لبنس منذ لقائه الاول صباح امس في السفارة الاميركية في بروكسل مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني. وعلى مقربة من المؤسسات الاوروبية حيث احتشد مئات الاشخاص في الصباح، استهدفت الشعارات السياسات التي تعتبر مقلقة حول الهجرة وحقوق النساء والصحة، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.

وقالت ايرين دوناديو من الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة «نحتج على زيارة بنس لاننا ضد قرارات الادارة الاميركية التي تهاجم حقوق النساء في جميع انحاء العالم».

(ا.ف.ب-رويترز)