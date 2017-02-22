البابا فرنسيس دعا لمساعدة الجياع جنوب السودان

دعا البابا فرنسيس اليوم إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للجياع في جنوب السودان محذرا من المجاعة التي قد تصبح”حكما بالموت” على ملايين.

وأضاف في عظته الأسبوعية أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان “الآن وأكثر من أي وقت مضى يجب أن يكون هناك التزام من الجميع ليس فقط بالحديث بل بتقديم المساعدات الغذائية والسماح بوصولها لمن يكابدون المعاناة.”،وقال إن هناك الملايين ومن بينهم أطفال كثيرون “محكوم عليهم بالموت جوعا”.

ويعاني جنوب السودان من موجة الجفاف التي دفعت الصومال إلى شفا المجاعة مرة أخرى وذلك بعد ست سنوات من وفاة 260 ألف شخص بسبب الجوع في 2011.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) امس إن قرابة 1.4 مليون طفل عرضة لخطر الموت “الوشيك” بسبب مجاعات في جنوب السودان والصومال واليمن ونيجيريا

المصدر: رويترز