اول محاكمة بتهمة التجديف منذ 1971 لدنماركي احرق مصحفا

أ ف ب) – اعلنت النيابة العامة الدنماركية اليوم عن محاكمة دنماركي بتهمة التجديف، لحرقه نسخة من المصحف،وهو ما اظهره فيديو نشر على فيسبوك.

وقالت النيابة العامة في بيان ان “اتلاف كتب مقدسة كالانجيل او القرآن عن طريق الحرق يشكل انتهاكا لقانون التجديف” في حال شكل “إهانة علنية او إساءة لاحدى الديانات”.

واوضح المدعي العام يان ريكندورف ان “ظروف هذه القضية دفعتنا الى طلب لائحة اتهام تجيز للمحكمة اصدار قرار”. في كانون الاول/ديسمبر 2015 اقدم المتهم البالغ 42 عاما ولم تكشف هويته على حرق نسخة من المصحف في حديقته ونشر الفيديو على موقع فيسبوك على صفحة بعنوان “نعم للحرية، لا للاسلام”. وتقضي المادة 140 من القانون الجزائي الدنماركي حول التجديف بعقوبة سجن لا تتجاوز اربعة اشهر، لكن النيابة اوصت بغرامة فحسب.

يجد ذكر ان هذا الحكم يعتبر سابقة منذ العام 1971 في هذا البلد السكندينافي .