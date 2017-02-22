ضبط 31 مهاجرا في ولاية موغلا التركية أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان

ضبطت فرق مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في تركيا سيارة وحافلة صغيرة بعد مطاردتهما، وضبطت فيهما 31 مهاجرا باكستانيا في قضاء ميلاس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، كانوا يحاولون العبور إلى اليونان بطريقة غير شرعية. كما تم توقيف 33 من المشتبه بهم بمساعدة المهاجرين، في سيارة أخرى كانوا يستخدمونها لعدم لفت الأنظار تجاههم.
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