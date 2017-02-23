جثمان تشوركين يصل موسكو وسيوارى الثرى الجمعة

وصل جثمان ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الخميس 23 فبراير/شباط، إلى موسكو تمهيدا لدفنه في مأتم رسمي وشعبي يوم الجمعة.

وأقيمت مراسم وداعية لجثمان تشوركين في مقر البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قبل نقله الى المطار، إلا ان هذه المراسم التي شارك فيها أكثر من مائة شخص، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة والممثلون الدائمون للدول الأعضاء في المنظمة الدولية لم تكن علنية.

وستقام يوم الجمعة مراسم وداعية رسمية وشعبية لهذا الدبلوماسي النجم الذي قضى نحبه فجأة مساء الإثنين الماضي، في قاعة الحداد الكبرى في المستشفى المركزي في العاصمة الروسية قبل ان يوارى جثمانه الثرى في مقبرة ترويكوروفسكي.

ويشار إلى أن تشوركين الذي ترأس على مدى أكثر من عشر سنوات البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، توفي يوم 20 فبراير/شباط،على نحو مفاجئ قبيل بلوغه سن الـ 65 بساعات.

وفيما عبّرت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها من تسريب معلومات عن التحقيق في أسباب وفاة تشوركين إلى الصحافة، قالت ممثلة الطب الشرعي في نيويورك إن الاختبارات والتحاليل الكفيلة بتحديد الأسباب الحقيقية لوفاته ستستغرق عدّة أسابيع وليس أياما معدودة.

المصدر: نوفوستي