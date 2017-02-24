بالفيديو:مراسم تشييع فيتالي تشوركين

مراسم تشييع فقيد الدبلوماسية الروسية فيتالي تشوركين

لا يزال الغموض يحيط بالسبب الحقيقي لوفاة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة.

ولا يستطيع خبراء الطب الشرعي تحديد أسباب وفاة السفير فيتالي تشوركين بدقة حالياً، ويُتوقع أن يتمكنوا من تحديدها بعد أسابيع.

وقال الخبراء الذين قاموا بتشريح جثمان فيتالي تشوركين في أحد مستشفيات مدينة نيويورك في تصريحات صحفية إن الأمر يتطلب مزيدا من الفحوص التحليلية لتحديد أسباب وفاة السفير الروسي

وتوفي فيتالي تشوركين في 20 فبراير/شباط 2017 قبل يوم من عيد ميلاده الـ65.

وتولى فيتالي تشوركين منصب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ 8 أبريل/نيسان 2006.

