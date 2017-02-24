بالفيديو: عارية تقتحم خطاب لوبان…وما علاقة لبنان؟

اقتحمت شابة عارية الصدر صالة كانت تلقي فيها المرشحة الرئاسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان خطاباً يوم أمس الخميس في باريس، وبدأت تصرخ مؤكدةً أنّها تدعي أنّها مناصرة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بحسب ما نقل موقع “إكسبرس” البريطاني.

ولاحقاً، تبيّن أنّ هذه الشابة تنتمي إلى حركة “فيمين” “Femen” النسوية التي اعتبرت في منشور على “فيسبوك” أنّ برامج لوبان لا تروّج لتحرير المرأة ولا تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وبحسب ما ذكر الموقع، فإنّ الحركة النسوية المتطرفة المعروفة بناشطاتها عاريات الصدور انتقدت رفض لوبان وضع غطاء الرأس للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووصفت ما حصل بـ”المسرحية”.

يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها فيمين خطاباً للوبان، ففي العام 2015 وتحديداً في “عيد العمال” نزلت ناشطاتها عاريات الصدر إلى الشارع في باريس وحملن المكانس وأطلقن شعارات معادية لحزبها.



(ترجمة “لبنان 24” – Express)