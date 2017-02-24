ترامب في أدنى مستويات الشعبية لكنه يحتفظ بنفوذه

اجتمع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون امس في مكسيكو مع الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو وذلك خلال زيارة تستمر يومين لتهدئة العلاقات الثنائية المتوترة بسبب سياسات الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب.

واستقبل الرئيس بينيا نييتو الوزير الاميركي امس. كما سيجتمع تيلرسون بعدد من الوزراء المكسيكيين. وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها تيلرسون مع وزير الامن الداخلي جون كيلي بعد شهر على تولي ترامب الرئاسة. وقد ادت مواقفه بشأن سياسة الهجرة والتجارة الى اسوأ ازمة دبلوماسية بين البلدين منذ عقود.

وقالت واشنطن إن المواضيع الرئيسية في البرنامج ستكون الامن على الحدود والتعاون بين اجهزة الشرطة والتجارة.

وتقول السلطات المكسيكية ان الهدف هو العمل «من اجل علاقات محترمة ووثيقة وبناءة».

وصرح الناطق باسم البيت الابيض شون سبايسر ان «ارسال ترامب وزيريه الى المكسيك في وقت مبكر الى هذا الحد من ولايته (الرئاسية) يعني الكثير. انه يرمز الى العلاقة المهمة التي تجمع بين امتينا».

واضاف ان الحكومتين ستجتمعان «من اجل تحسين نوعية حياة شعبي المكسيك والولايات المتحدة عبر مكافحة مهربي المخدرات وايجاد طرق لتحفيز اقتصادينا عبر علاقة اوسع تسهل التجارة والهجرة المشروعة».

وخلال حملته الانتخابية، صعَّد المرشح الجمهوري ضغوطه بخطابه المعادي للمهاجرين وتصريحاته عن المكسيكيين الذين وصفهم «باللصوص» وبـ«مرتكبي جرائم اغتصاب».

وفور وصوله الى السلطة، اطلق قطب العقارات مشروعه لبناء جدار على الحدود ووعد بان تقوم الجارة الجنوبية بتمويل تشييده، واذا احتاج الامر عبر اقتطاع اموال من تحويلات المكسيكيين الى بلدهم.

الى ذلك، وصلت نسبة الاميركيين الذين يؤيدون اداء دونالد ترامب الى ادنى مستوى تاريخي لكن دعم قاعدة الناخبين الجمهوريين للرئيس الاميركي سيبقى ثابتا في حال اختلافه مع اعضاء الكونغرس الممثلين لحزبه، كما اظهر استطلاعان للرأي الاربعاء.

وبحسب دراسة اجرتها جامعة كوينيبياك بعد اربعة اسابيع لترامب في السلطة، فان 38٪ فقط من الناخبين يعتبرون ان ترامب يقوم بعمل جيد مقابل 55٪ غير موافقين على ادائه. وهذه الارقام غير مسبوقة في مثل هذه الفترة لولاية رئاسية.

والاسوأ من ذلك فإن 63٪ من الناخبين يعتبرون ان الملياردير الاميركي غير متزن و55٪ يظنون انه غير نزيه. وبالنسبة لأي رجل سياسة تقليدي فان مثل هذه الارقام ستكون بالتاكيد كارثية وستدفع حتى حلفاءه السياسيين الى النأي بانفسهم عنه.

ويفكر كثيرون في واشنطن في الانتخابات التشريعية عام 2018 التي ستشكل اختبارا فعليا لاعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يتولون مهامهم حاليا. وانتخابات منتصف الولاية ستعتبر بمثابة استفتاء على اداء الرئيس فيما يطمح الديموقراطيون من الآن الى استعادة 24 مقعداً والسيطرة على مجلس النواب. مثل هذا السيناريو سيشكل ضربة جدية للبرنامج السياسي لترامب.

وهكذا اصبح الجمهوريون من اعضاء الكونغرس عالقين بين رئيس غير شعبي وعدم موافقة الرأي العام. لكنهم اذا عارضوا الرئيس فلن يكونوا بمنأى عن تغريدات لاذعة من قطب العقارات او حتى يمكن ان يواجهوا مرشحا مؤيدا لترامب يقطع عليهم الطريق في الانتخابات المقبلة.

(ا.ف.ب)