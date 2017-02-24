هولاند يحضّ شباناً إسرائيليين وفلسطينيين على «رسالة السلام»

استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس نحو ثلاثين شابا اسرائيليا وفلسطينيا دعتهم الى باريس جمعية لطيفة بن زياتن، والدة احدى ضحايا الجهادي محمد مراح في 2012.

وقال هولاند ان هذه المبادرة هي «رمز جميل لجمع الشمل والتعاون والسلام»، مشجعا الشبان ال31 الذين تلقوا دعوة من جمعية «عماد» للشباب والسلام على «حمل رسالة السلام في اسرائيل وفلسطين».

من جهتها، وصفت لطيفة بن زياتن التي تناضل ضد التطرف منذ مقتل ابنها، هؤلاء الشبان المسلمين واليهود والمسيحيين بانهم «سفراء السلام»، معتبرة ان لديهم «الوجه نفسه» الذي يتجاوز «اصولهم وديانتهم».

واضافت ان «السلام سياتي من هؤلاء الشباب» مبدية ثقتها بان «السلام اقوى من الكراهية».

واضافة الى برنامج سياحي في انحاء العاصمة الفرنسية، زارت المجموعة كاتدرائية نوتردام ومسجد باريس الكبير والكنيس الكبير ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ومتحف المحرقة ومعهد العالم العربي.

وكان عماد بن زياتن الضحية الاولى لمحمد مراح في 11 تموز 2012 في تولوز بجنوب غرب فرنسا.

(ا.ف.ب)