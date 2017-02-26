بالفيديو:دي ميستورا يتكلم بالعربية خلال “جنيف 4”..ماذا قال؟

فاجأ المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الحضور خلال افتتاح أعمال مباحثات جنيف 4 بالتكلم باللغة العربية وتحديدا باللهجة السورية.

وقال الدبلوماسي السويدي الحاصل على الجنسية الإيطالية، مخاطبا مديرة الجلسة “يعطيك العافية…وأتمنى لك التوفيق”، ثم ختم الجلسة مخاطبا الحضور، “أهلا وسهلا”.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، مستعينين بالمثل الشهير “من عاشر القوم 40 يوما صار منهم”، خاصة في ظل تواصل الأزمة السورية وتداعياتها، والمحادثات المتواصلة التي لا تبشر بنهاية حتى اللحظة.

وتم تعيين دي ميستورا مبعوثا دوليا إلى سوريا في يوليو/تموز 2014، خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي استقال في منتصف مايو/أيار 2014.

ويجيد الدبلوماسي السويدي الإيطالي 6 لغات، وهي السويدية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما تبين أنه يعرف بعض الكلمات باللهجات العربية المحلية.



روسيا اليوم