بالفيديو:غاز مسيل للدموع على معارضي ماريان لوبان

أسفرت احتجاجات على زيارة مارين لوبان مرشحة الجبهة الوطنية إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية، لمدينة نانت غرب فرنسا، السبت، عن إصابة 11 شرطيا بجروح.

ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة، التي ردت بدورها بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين على زيارة لوبان للمدينة في إطار حملتها الانتخابية. كما قاموا بتحطيم واجهات العديد من المتاجر والبنوك ومواقف وسائل النقل العام.

وأدان وزير الداخلية، برونو لورو، في بيان، أعمال العنف في أثناء المظاهرة التي شارك فيها أكثر من ألفي شخص، ينتمي بعضهم لليسار المتطرف.

وكانت سلطات مدينة نانت قد اتخذت تدابير استثنائية قبل انطلاق الفعالية الاحتجاجية، من بينها نشر أكثر من 700 عنصر أمن، كما أغلقت العديد من المتاجر أبوابها تحسبا لوقوع أعمال عنف وشغب.



روسيا اليوم