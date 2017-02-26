مناورات بحرية إيرانية وسط التوتُّر مع واشنطن

قال قائد القوات البحرية الإيرانية إن طهران بدأت تدريبات بحرية في الخليج والمحيط الهندي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً رسمياً لطهران.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الأميرال حبيب الله سياري قوله إن المناورات البحرية الإيرانية السنوية ستجري في مضيق هرمز وخليج عمان وباب المندب والأجزاء الشمالية من المحيط الهندي، «للتدريب على محاربة الإرهاب والقرصنة».

وقالت الوكالة الإيرانية للأنباء «إرنا» إن سفناً وغواصات وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية ستشارك في التدريبات التي ستجري على مساحة نحو مليوني كيلومتر مربع، وسيستعرض أفراد مشاة البحرية مهاراتهم على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.

يذكر أن الأسطول الخامس الأميركي متمركز في المنطقة ويحمي الممرات الملاحية في الخليج والمياه المجاورة. وقال ترامب في وقت سابق هذا الشهر إنه وجه تحذيراً رسمياً لإيران بعد إطلاقها صاروخاً باليستياً وفرض بعد ذلك عقوبات جديدة عليها.

على صعيد آخر قرر الرئيس الايراني حسن روحاني «المشاركة في الانتخابات الرئاسية» في 19 أيّار المقبل لولاية ثانية من اربع سنوات، كما ذكرت وسائل الاعلام أمس نقلا عن نائب الرئيس المكلف الشؤون البرلمانية حسين علي اميري.

وقال المصدر لعدد من الصحافيين في البرلمان بينهم مراسل وكالة الانباء الرسمية ان «روحاني توصل في الاسابيع الاخيرة الى قرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية».

ولم يعلن روحاني المعتدل دينياً الذي انتخب عام 2013 بدعم من الاصلاحيين لولاية من أربع سنوات عن موقفه رسمياً.

ويجب على المرشحين لهذه الانتخابات التسجيل في موعد اقصاه 15 نيسان، وفقا للقانون. ومن ثم ينظر مجلس صيانة الدستور ضمن فترة عشرة ايام في قبول أو رفض هذه الترشيحات.

ومن المفترض ان تبدأ الحملة الانتخابية في 28 نيسان لتنتهي في 17 ايار.

وكان حامد بقائي النائب السابق للرئيس محمود احمدي نجاد اول من اعلن ترشيحه في 18 الجاري كـ»مستقل».

وأمس وجه نجاد رسالة مفتوحة إلى الرئيس الاميركي مشيدا بمزاياه مثل وصفه «الصادق» للنظام السياسي «الفاسد» في الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس السابق (2005 – 2013) في رسالة نشرت بالفارسية والانكليزية على موقعه على الانترنت: «لقد وصفت فخامتك بكل صدق النظام السياسي في الولايات المتحدة والالية الانتخابية بانها فاسدة وضد الصالح العام».

وناشد نجاد ترامب على وضع حد لتدخل الولايات المتحدة في الشرق الاوسط و«غطرسة» اسلافه.

وبالنسبة لقرار ترامب فرض حظر موقت على دخول مواطني سبع دول مسلمة بينها ايران، شدد احمدي نجاد على وجود اكثر من مليون ايراني في الاراضي الاميركية «يلعبون دورا رئيسيا في تطور» هذا البلد.

(أ ف ب – رويترز)