10 اعتداءات يوميا على مهاجرين في ألمانيا

لاقت سياسة المستشارة أنغيلا ميركل استحسانا من قبل كثيرين لناحية تصريحاتها المرحبة باللاجئين، الا ان ألمانيا شهدت خلال العام المنصرم أكثر من 3.5 ألف اعتداء في حق المهاجرين غير الشرعيين، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم.

ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية الألمانية، فإن حوالى 10 اعتداءات ترتكب ضد المهاجرين يوميا، كما ذكرت وسائل الإعلام أن أكثر من 550 من المهاجرين، بمن فيهم 43 طفلا، تعرضوا لأضرار بدنية متفاوتة الخطورة إثر الاعتداء عليهم.

و أوضحت الوزارة في رد مكتوب على سؤال برلماني اطلعت عليه فرانس برس، اليوم، وأضاف الرد أن الحكومة “تدين” العنف “بشدة”، لافتا إلى أن “من فروا من بلدانهم وطلبوا الحماية في ألمانيا يحق لهم أن يحصلوا على مأوى آمن”.

ونقلت الوزارة عن إحصاءات للشرطة أن الفين و545 هجوما استهدفت لاجئين العام الماضي، ولم يتوافر حتى الآن أي رقم للمقارنة مع الأعوام السابقة، لأن هذا النوع من الهجمات لم يتم إحصاؤه في شكل منفصل إلا في 2016.

كما تم استهداف 988 مأوى للاجئين وطالبي لجوء في 2016، ويشمل ذلك الحرائق الإجرامية وفق الوزارة، ويعتبرهذا الرقم أدنى مما سجل في 2015 حين أحصي أكثر من ألف هجوم مماثل، في حين لم تسجل في 2014 سوى 199 حالة.

وياتي هذا الارتفاع في معدل الاعتداءات بعدما استقبلت ألمانيا نحو 890 ألف طالب لجوء في 2015، في ذروة أزمة اللاجئين في أوروبا، في حين شكل تدفق طالبي اللجوء ضغطا كبيرا على المستشارة أنغيلا ميركل، وصب في مصلحة حزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة.

من جهة اخرى، تراجع عدد الوافدين في شكل كبير في 2016 وحتى ناهز 280 ألف طلب لجوء، ويعزى هذا التراجع إلى إغلاق “طريق البلقان” وتوقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016.

المصدر: إنترفاكس . ا. ف. ب . وكالات