ترامب امر تنفيذي جديد بشأن الهجرة قريبا!

يتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقيع على أمر تنفيذي جديد خاص باللاجئين والمهاجرين الأربعاء المقبل، وذلك بعد يوم واحد من جلسة مشتركة للنواب في الكونغرس، وفقا لمسؤول بارز في الإدارة الأميركية.

وكان من المقرر أن يوقع ترامب على القرار الأسبوع الماضي، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال إن الرئيس ينتظر “من أجل التأكد بأنه عندما نقوم بتنفيذ هذا القرار، سيطبق بطريقة لا تشوبها شائبة”.

وأوقف قضاة اتحاديون الأمر التنفيذي الأول لترامب مؤقتا الذي ينص على حظر قدوم مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة. وانتقد ترامب هذا القرار بقوة.

وتحدث المسؤول في الإدارة شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الأمر التنفيذي الجديد، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.