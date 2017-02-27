رئيسة كوريا الجنوبية قدمت “اسفا متأخرا” أمام المحكمة الدستورية

أعربت رئيسة كوريا الجنوبية عن “أسف متأخر” اليوم، على الفضيحة التي أطلقت إجراءات عزلها، في وقت اختتمت المحكمة الدستورية جلسات الاستماع للبت في مصيرها مع إطلاق مؤيديها هتافات تهديد خارج القاعة.

وانتخبت بارك غيون-هي في العام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديموقراطي لكوريا الجنوبية، إلا أن البرلمان عاد وصوت لصالح عزلها في كانون الأول، على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها.

ومذاك، تحاكم الرئيسة الكورية الجنوبية امام المحكمة الدستورية في سيول، التي ستقرر الحكم النهائي في آذارالمقبل، وفي حال أقرت المحكمة عزل بارك “التي لم تحضر اي من جلسات الاستماع التي بدأت الشهر الماضي”، ستتم إزاحتها من منصبها مباشرة، فيما ستجري انتخابات في غضون 60 يوما.

وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها شوي سون-سيل التي يشتبه بانها استغلت نفوذها لاجبار المجموعات الصناعية الكبرى على “التبرع” بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.

وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة فيما جرى التحقيق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذا بشأن تورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة “سامسونغ” العملاقة لي جاي-يونغ .

وفي بيان تلاه محاميها اليوم، أكدت بارك أن خطأها الوحيد كان الوثوق بشوي وطلب النصيحة منها بصفتها صديقة قديمة، اهتمت بشؤونها اليومية لسنوات، بما في ذلك اختيار ملابسها.

وقالت في دفاعها النهائي أمام قضاة المحكمة الثمانية “في استعادة الأحداث، لقد أعربت عن أسف متأخر كوني يجب أن أكون أكثر حذرا في ثقتي بها”، وتحسرت رئيسة كوريا الجنوبية على “الواقع المزري” الذي ادى الى جعل سياساتها وأعمالها محل “سوء فهم وشبهة”،

من جهة اخرى، تجمع مئات من مؤيدي بارك من كبار السن وخارج المحكمة، للاحتجاج ضد حملة إقالتها، وحاول بعضهم اختراق الطوق الأمني للشرطة.

وحمل بعض المحتجين لافتات تحذر من “حرب أهلية” في حال أقرت عملية العزل، فيما أطلق آخرون تهديدات شخصية للقضاة، وقال أحدهم “سأقتلهم جميعا إذا عزلوا الرئيسة الفقيرة”.

المصدر: أ ف ب