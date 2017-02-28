ترامب تسلّم توصيات البنتاغون لـ«القضاء» على داعش

تسلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس التوصيات التي وضعها البنتاغون ليختار منها المناسب لتسريع القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية، وستكون مناسبة له لتطبيق ما كان وعد به خلال حملته الانتخابية.

واعلن مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس أمس ان «البيت الابيض سيباشر تحليل التوصيات» التي تسلمها من البنتاغون.

ولم يفوت ترامب فرصة خلال حملته الانتخابية الا انتقد فيها التقدم البطيء للحرب ضد التنظيم الجهادي في العراق وسوريا.

وفي الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، بعد ثمانية ايام من تنصيبه رئيسا، اصدر مرسوما يمهل البنتاغون ثلاثين يوما لاعداد خطة جديدة تسرع الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وبعد سنتين ونصف سنة من بدء الضربات الجوية الاميركية في سوريا والعراق، خسر التنظيم اكثر من نصف الاراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، واكثر من ربع الاراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا. ولا يزال يسيطر على قسم من مدينة الموصل التي اعلنت منها «الخلافة»، وعلى مدينة الرقة في شرق سوريا.

ومن بين الخيارات التي يمكن ان تلجأ اليها الادارة الاميركية : زيادة عدد المستشارين الاميركيين في سوريا والعراق، وربما السماح للجنود الاميركيين بالمشاركة مباشرة في المعارك ضد التنظيم الجهادي.

وعارض الرئيس السابق باراك اوباما اي تدخل اميركي عسكري مباشر. الا انه ارسل اكثر من خمسة الاف جندي اميركي الى العراق لتدريب القوات العراقية. كما ان هناك 500 مستشار عسكري اميركي في سوريا.

ولم يستبعد الجنرال جو فوتل قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط الاسبوع الماضي خلال زيارة قام بها لشمال سوريا، تعزيز الوجود العسكري الاميركي في هذا البلد.

ومما قاله فوتل يومها «انا مهتم جدا بضرورة الحفاظ على اندفاعتنا»، مضيفا «قد نجد انفسنا مجبرين على تسلم اعباء اكبر».

واذا كانت قوات التحالف الدولي في العراق تعتمد بشكل اساسي على القوات الحكومية في هذا البلد في المواجهات المباشرة على الارض مع التنظيم الجهادي، فان الوضع في سوريا اكثر تعقيدا، ولم تقرر القوات الاميركية بعد ما هي الخطة التي ستعتمدها لاستعادة الرقة.

والقسم الاكبر من المكاسب التي تحققت في سوريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية تم بفضل قوات سوريا الديموقراطية التي تتالف باكثريها من قوات كردية مع قوات عربية.

ويمكن ان تقرر ادارة ترامب زيادة دعم هذه القوات، خصوصا عبر تزويدها باسلحة اكثر تطورا من الاسلحة الخفيفة والاليات الخفيفة التي قدمتها لها حتى الان.

ويعتبر الاميركيون ان قوات سوريا الديموقراطية اثبتت فعاليتها خصوصا بعد ان دخلت مدينة منبج في آب 2016 في شمال سوريا.

الا ان تركيا الحليف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة تعتبر القوات الكردية في سوريا جزءا من حزب العمل الكردستاني في تركيا الذي تصنفه ارهابيا.

وعرضت تركيا على الولايات المتحدة ان تتولى قواتها استعادة الرقة مع الفصائل السورية المعارضة الموالية لها.

وباتت المشكلة هنا بالنسبة للادارة الاميركية سياسية ايضا، اذ لم يتم الاتفاق بعد على القوى التي ستسيطر على الرقة وشرق سوريا بعد طرد التنظيم الجهادي منها.

وقال الجنرال جو دانفورد قائد اركان الجيوش الاميركية الاسبوع الماضي في واشنطن «كل الذين شاركوا معنا في نزاعات الشرق الاوسط خلال السنوات ال15 الاخيرة يعلمون بأن كل ما يقوم به العسكريون على الارض يجب ان يندرج في اطار اهداف سياسية، وما لم يحصل ذلك فلن ينجح الامر».

وكانت الادارة الاميركية تتوقع ربما تحسن العلاقات مع موسكو لتذليل هذه العقبات، الا ان هذا الامر لا يزال بعيدا على ما يبدو وخصوصا انه لم تتم برمجة اي لقاء بعد بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبقدر ما كان دونالد ترامب عشوائياً في مواقفه من داعش، مثل دعوته الى «قصفهم حتى الموت» و»ابادة عائلاتهم»، جاءت تصريحات وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس موزونة ومشددة على الالتزام بالتحالفات التقليدية للولايات المتحدة.

على صعيد آخر وعد ترامب أمس بزيادة «تاريخية» في النفقات العسكرية في اطار الموازنة الفدرالية المقبلة التي كشفت ادارته خطوطها العريضة.

وقال خلال لقائه حكام الولايات في البيت الابيض «هذه الميزانية تأتي ضمن وعدي بالحفاظ على أمن الأميركيين»، مؤكدا أنها «ستتضمن زيادة تاريخية في الانفاق الدفاعي».

واوضح مسؤول في الادارة ان ترامب سيقترح زيادة ب54 مليار دولار للمجال الدفاعي، اي بنسبة تسعة في المئة من عام الى اخر، على ان يتم تعويضها بخفض في النفقات غير العسكرية.

وقال المسؤول ردا على سؤال عن معلومات صحافية اشارت خصوصا الى خفض في موازنة النشاط الدبلوماسي ووكالة حماية البيئة ان «غالبية الوكالات الفدرالية ستشهد خفضا لموازنتها». كما اعلن «خفضاً كبيراً» في المساعدة الدولية.

واضاف ترامب ان الهدف من هذه الزيادة هو «اعادة بناء» الجيش، علماً بأنه جعل ملفي الأمن ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية محورين أساسيين في حملته الانتخابية.

وتابع «ستعرفون المزيد مساء غد (اليوم)» في اشارة الى خطابه امام الكونغرس. وقال ايضا «سيكون حدثا كبيرا، رسالة الى العالم في هذه الازمنة الخطيرة، حول قوة وتصميم اميركا».

(أ ف ب)