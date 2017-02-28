مجلس الامن يندد بمحاولات بيونغ يانغ الاستفزازية للتهرب من العقوبات

ندد مجلس الامن الدولي امس بالاجماع وبدعم من الصين بمحاولات كوريا الشمالية “غير المسؤولة والاستفزازية” للالتفاف حول العقوبات.

وأعلن سفير اوكرانيا فولوديمير يلتشنكو الذي يتولى رئاسة مجلس الامن انه تم الاتفاق خلال الجلسة المغلقة على “اهمية التجاوب التام مع قرارات العقوبات”.

وأيدت الصين الحليف الوحيد لكوريا الشمالية قرار مجلس الامن الذي يأتي بعد تقرير للجنة تابعة للامم المتحدة كشف ان بيونغ يانغ تتهرب من العقوبات الدولية من خلال استخدام وسطاء او شركات وهمية لمواصلة التجارة خصوصا مع ماليزيا والصين.

واكد التقرير الذي حصلت “وكالة فرانس برس” على نسخة منه الجمعة الفائت أن “كوريا الشمالية تلتف على العقوبات حول تجارة السلع المحظورة مع تقنيات تهرب يزداد حجمها ومداها باستمرار”.