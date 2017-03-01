تصدير الغاز الاسرائيلي إلى تركيا رهن اتفاق سلام في قبرص

أكد سفير تل أبيب الجديد في أنقرة اليوم، أن التوصل إلى اتفاق سلام في جزيرة قبرص المتوسطية، المنقسمة منذ اجتاح الجيش التركي شطرها الشمالي، بإمكانه أن يعجل خطة اسرائيل لتزويد تركيا بالغاز.

أصبح ايتان نايح أول سفير اسرائيلي في تركيا في كانون الأول منذ القطيعة الدبلوماسية التي استمرت بين البلدين ستة أعوام حتى الصيف الماضي.

وقال نايح للصحافيين في أنقرة “نعتقد أن حل المسألة القبرصية بإمكانه أن يسرع مشروع الطاقة” حيث “سيسهل الأمور على الجميع”.

أنابيب بحرية

وتسعى اسرائيل إلى تصدير الغاز من حقل ليياثان البحري الذي اكتشف عام 2010 فيما يتوقع أن يبدأ الانتاج منه في 2019، ويعد بناء خط أنابيب عبر المياه الإقليمية القبرصية الطريقة المثلى لتصدير الغاز من الدولة العبرية إلى تركيا.

إلا أن فرص التوصل إلى حل للمسألة القبرصية في المستقبل المنظور تضاءلت بعدما الغيت جلسة تفاوض كانت مقررة الأسبوع الماضي بين الطرفين وسط تصعيد كلامي بشأن احياء ذكرى قومية في مدارس الشطر اليوناني.

وبدأ الطرفان هذا العام مفاوضات اعتبرت افضل فرصة منذ سنوات لاعادة توحيد الجزيرة المنقسمة منذ اجتاحها الجيش التركي عام 1974 ردا على محاولة انقلابية لالحاقها باليونان.

وكان مسؤول اسرائيلي أعلن أن بلده تسعى إلى تصدير الغاز إلى تركيا بحلول عام 2021 كجزء من مشروع من ثلاثة محاور لتصدير غاز حقل ليياثان.

الاردن

وسيكون الأردن أول طرف يصل إليه الغاز من الحقل بعدما وقع عقدا مع تل أبيب لشرائه في أيلول/سبتمبر. وأوضح المسؤول أن بلاده تطمح إلى أن يكتمل خط الأنابيب شرق البحر المتوسط لتتمكن من تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا.

اطول خط غاز في العالم

وأشار وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتز العام الماضي إلى أنه يسعى إلى إقامة “أطول خط أنابيب غاز في العالم” ينطلق من اسرائيل عبر قبرص واليونان إلى ايطاليا وباقي أوروبا، ورغم المخاوف الأولية من استحالة قيام مشروع كهذا لاسباب تقنية واقتصادية، إلا أن التكنولوجيا قد تلعب دورا مسهلا.

وأضاف المسؤول الاسرائيلي أن تل أبيب تأمل بتوقيع اتفاق مع أنقرة هذا الصيف لتصدير الغاز إلى تركيا، ومن جانبه، قال نايح أن “التجارة المتبادلة (بين تركيا واسرائيل) يجب أن تتضاعف خلال الأعوام القليلة المقبلة من اربعة مليارات الى ثمانية مليارات دولار” مضيفا أن ذلك أمر ممكن.

وساءت العلاقات بين البلدين منذ هجوم شنه في 2010 كوماندوس اسرائيلي على اسطول كان يسعى الى كسر الحصار على قطاع غزة، قتل فيه عشرة اتراك.

ولم تحل الأزمة بين الحليفين السابقين إلا في حزيران اثر مفاوضات سرية، ووافقت اسرائيل في ايلول على دفع تعويضات تبلغ 20 مليون دولار، وعلى ارسال مساعدات من تركيا الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

المصدر: ا.ف.ب