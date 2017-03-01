مسؤولة اميركية تعتبر مبادىء”حقوق الانسان”معارضة لقيم بلادها

قالت مسؤولة اميركية بارزة اليوم ان العديد من الخطوات التي اتخذها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان “تتعارض” مع القيم الاميركية، وسط توقعات بخروج واشنطن من المجلس بسبب معاملته لاسرائيل.

وافتتح المجلس الذي يضم 47 عضوا جلسته السنوية الرئيسية في جنيف في الالول من امس، والعيون مسلطة على المقعد الاميركي الذي يشغله حاليا ممثل من ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاول مرة.

وذكرت تقارير الاعلام ان ادارة ترامب تدرس الانسحاب من المجلس قبل انتهاء مدة الولايات المتحدة في 2019.

من جهة ثانية، لم يفلح خطاب مساعدة وزير الخارجية الاميركي ايرين باركلي في تخفيف القلق بأن عقيدة ترامب “اميركا أولا” ستحد من دور واشنطن القيادي في المجلس.

واشارت باركلي الى قيم “الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة” الواردة في “اعلان الاستقلال” الاميركي، وقالت أن التزام واشنطن “بحقوق الإنسان الأساسية أقوى من أي وقت مضى”.

وأضافت “للاسف فإن العديد من تصرفات هذا المجلس لا تدعم هذه القيم العالمية .. بل أنها تتناقض معها”.

وكشفت أن الولايات المتحدة “منزعجة” من ما وصفته ب”هوس” المجلس بإسرائيل التي استهدفها المجلس في عدد من القرارات يفوق استهدافه لأي دولة أخرى. مؤكدة أن “مشاركة واشنطن المستقبلية” في المجلس ستعتمد على “الاصلاح” بما في ذلك اتخاذ خطوات للابتعاد عن “المواقف غير المتوازنة وغير المثمرة”.

من جهتها وصفت منظمة هيومان رايتس ووتشفي اتلاول من امس، قرار الخروج من مجلس حقوق الإنسان بالـ “خاطئ ويفتقر الى بعد النظر”.

وأشارت إلى أن نجاحات المجلس الكبيرة، من بينها التحقيق في انتهاكات في سوريا وكوريا الشمالية، تطلبت جميعا قيادة من ادارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، التي شغلت مقعدا في المجلس لمعظم فترة رئاسته على امتداد ثماني سنوات.

المصدر :ا.ف.ب