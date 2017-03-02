ألمانيا حظرت مهرجانا كان لوزير العدل التركي كلمة فيه

ضمن سلسلة الاجراءات لمنع ترويج حملة حشد تأييد تعديل الدستوري التركي بين المهاجرين الاتراك في المانيا، حظرت مدينة غاغناو الألمانية اليوم، مهرجانا كان من المقرر أن يلقي فيه وزير العدل التركي بكير بوزداغ، خطابا موجها للجالية التركية التي تعيش في المدينة الألمانية.

ووفقا لتقارير فإن السلطات المحلية للمدينة حظرت المهرجان، وعللت ذلك بـ “لأسباب أمنية”، وكان يتوقع حضور حشود كبيرة من الناس إلى قاعة الاحتفال.

جدير بالذكر أن مئات الآلاف من المهاجرين الأتراك والذين يحملون الجنسية المزدوجة يعيشون في ألمانيا.

وكان وزير العدل التركي يعتزم إلقاء كلمته واللقاء مع أبناء الجالية التركية في ألمانيا، في إطار حملة لحشد التأييد للتعديل الدستوري المقررالتصويت عليه في نيسان بتركيا، ولإرساء نظام رئاسي من شأنه توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويأتي هذا الحدث على خلفية توترالعلاقات بين أنقرة وبرلين بسبب اعتقال الصحفي الألماني دنيز يوسيل من طرف السلطات التركية.

المصدر: تاس