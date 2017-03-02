الصين تضخّ 171 مليار دولار بالمنطقة العربية.. وهذه هي الدول الأوفر حظاً!

أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية، أن إجمالي حجم الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية في عام 2016 وصل إلى 171.14 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان صدر على موقعها الإلكتروني أن حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغ خلال 2016 حوالي 100.84 مليار دولار فيما وصل حجم الواردات من تلك الدول إلى الصين 70.3 مليار دولار.

وحسب البيان، لا تزال الدول العربية مصدرا رئيسيا للنفط الخام في الصين، لا سيما السعودية والعراق، إذ استوردت الصين طوال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، بزيادة 3.7%على أساس سنوي، لتشكل 40.5% من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد.

وفي عام 2016، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولة الموقعة حديثا للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار، بزيادة 40.8% على أساس سنوي، محتلة بذلك 16% من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثا في العالم.

وبلغ حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية، 33.6 مليار دولار ، بزيادة 10.6% على أساس سنوي .

أما حجم الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في الدول العربية فوصل إلى 1.15 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 74.9% على أساس سنوي، مرتفعا بـ30.8 نقطة مئوية عن معدل نمو إجمالي الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في خارج البلاد في الفترة نفسها .

ووفقا للوزارة، ناقشت الصين مع السعودية وسلطنة عمان وغيرها من الدول التعاون في تطوير حدائق صناعية . حيث يتعمق التعاون بين الصين والسعودية والإمارات والسودان في مجال الطاقة، وبين السعودية والإمارات ومصر والجزائر، في مجال الطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل والحدائق الصناعية وغيرها من قطاعات البنية التحتية.

(شينخوا)