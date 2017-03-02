النفط الصخري يضغط على اسواق

تراجع النفط في تداولات اليوم، مع تأثر السوق بزيادة قياسية في المخزونات الأمريكية بفعل تعزيز إنتاج النفط الصخري.

وزادت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي ملامسة مستوى قياسيا عند 520.2 مليون برميل بعد صعودها لثمانية أسابيع متتالية.

وبحلول الساعة11:02 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 4 سنتات ليصل سعر البرميل 53.43 دولار، وفقدت العقود الآجلة للخام القياس العالمي مزيج “برنت” 42 سنتا ليبلغ سعر البرميل الواحد 55.94 دولار.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن المحللين الاقتصاديين يطمئنون المستثمرين بأن تأثير زيادة إنتاج النفط الصخري سيبقى محدودا والأسعار ستعاود الصعود على خلفية التزام كبار المنتجين باتفاق فيينا حول الحد من إنتاج النفط.

المصدر: وكالات