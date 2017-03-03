أول اتصال بين الجيش الروسي والناتو منذ 2014

أجرت قيادة أركان الجيش الروسي، الجمعة، أول اتصال مع كبار المسؤولين العسكريين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ وقف التعاون بينهما إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية في ربيع 2014.

وبحسب بيان للجيش الروسي، جرى الاتصال الهاتفي الجمعة بمبادرة من الحلف الأطلسي بين رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف ورئيس اللجنة العسكرية للحلف الاطلسي بيتر بافل.

وبحث المسؤولان “قضايا الأمن الراهنة وآفاق التعاون العسكري ومنع الحوادث ومشاركة ممثلين من الحلف في الفعاليات الدولية التي تنظمها” موسكو كما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وعبر غيراسيموف أيضا عن قلق روسيا إزاء “تعزيز النشاط العسكري للحلف الأطلسي قرب الحدود الروسية” وأبلغ بافل بالتدريبات العسكرية المقبلة التي تعتزم موسكو القيام بها.

وأكد المسؤولان العسكريان “ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة بهدف تهدئة التوتر وإرساء استقرار في أوروبا” بحسب البيان.

وتلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها جنرال روسي بشكل مباشر مع نظيره في حلف الأطلسي منذ تجميد العلاقات العسكرية بين الطرفين في ربيع 2014، بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع النزاع بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.